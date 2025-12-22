Банки України у жовтні видали 809 іпотечних кредитів на 1,6 млрд грн

У жовтні банки України видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків щодо стану іпотечного кредитування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Найбільша частка кредитів була надана на первинному ринку нерухомості — 486 договорів на суму 972 млн грн. Із них 138 кредитів на 257 млн грн видано під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. На вторинному ринку банки надали 323 іпотечні кредити на загальну суму 632 млн грн.

Середньозважена ефективна процентна ставка за іпотечними кредитами становила 8,2% річних на первинному ринку та 9,4% — на вторинному. Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 11%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні було видано в Київській області — 309 договорів на суму 638 млн грн, що становить близько 40% загального обсягу. У місті Києві укладено 155 договорів на 348 млн грн.

До п’ятірки лідерів також увійшли Івано-Франківська область (44 кредити на 77 млн грн), Львівська область (35 кредитів на 73 млн грн) та Вінницька область (35 кредитів на 64 млн грн).

В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% загального валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів повідомили 14 банків.

У Нацбанку нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті та підвищення доступності житла.

Зауважимо, від початку 2025 року програмою державної іпотеки “єОселя” скористалися 7 024 українця, які отримали пільгові кредити на загальну суму 13,3 млрд грн.