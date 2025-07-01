Банки выдали более 800 млн грн ипотеки за апрель: какие регионы в лидерах

В апреле 2025 года банки Украины выдали 458 ипотечных кредитов на общую сумму 834,8 млн гривен. Более половины кредитов приходится на первичный рынок недвижимости, с эффективной ставкой 8% годовых. Самыми активными регионами стали Киевская область, Киев и Львов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Об ипотечном кредитовании

В апреле банки выдали 458 ипотечных кредитов на общую сумму 834,8 млн грн. Из них 261 кредит на сумму 492,3 млн грн приходится на первичный рынок недвижимости, включая 91 договор на 173,2 млн грн под залог имущественных прав на будущее жилье. На вторичном рынке было выдано 197 кредитов на 342,5 млн. грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых для первичного рынка и 9,7% – для вторичного. Качество ипотечного портфеля оставалось стабильно высоким: доля неработающих кредитов удерживается на уровне 15%.

По регионам больше ипотечных договоров заключили в Киевской области — 156 кредитов на 288,2 млн грн (34,5% от общего объема), в Киеве — 103 договора на 223,7 млн грн, Львовской области — 26 кредитов на 48,8 млн грн, Ивано-Франковской — 17 кредитов на 16 на 28,9 млн. грн.

В опросе НБУ приняли участие 38 банков, охватывающих более 95% общего ипотечного портфеля, из которых 11 сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.

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