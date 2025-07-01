Банки видали понад 800 млн грн іпотеки за квітень: які регіони в лідерах

У квітні 2025 року банки України видали 458 іпотечних кредитів загальною сумою 834,8 млн гривень. Понад половина кредитів припадає на первинний ринок нерухомості, з ефективною ставкою 8% річних. Найактивнішими регіонами стали Київська область, Київ та Львівщина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про іпотечне кредитування

У квітні банки видали 458 іпотечних кредитів загальною сумою 834,8 млн грн. З них 261 кредит на суму 492,3 млн грн припадає на первинний ринок нерухомості, включно з 91 договором на 173,2 млн грн під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку було видано 197 кредитів на 342,5 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних для первинного ринку і 9,7% — для вторинного. Якість іпотечного портфеля залишалася стабільно високою: частка непрацюючих кредитів утримується на рівні 15%.

За регіонами найбільше іпотечних договорів уклали у Київській області — 156 кредитів на 288,2 млн грн (34,5% від загального обсягу), у Києві — 103 договори на 223,7 млн грн, Львівській області — 26 кредитів на 48,8 млн грн, Івано-Франківській — 17 кредитів на 30,8 млн грн, а також у Дніпропетровській області — 16 договорів на 28,9 млн грн.

В опитуванні НБУ взяли участь 38 банків, що охоплюють понад 95% загального іпотечного портфеля, з яких 11 повідомили про видачу нових іпотечних кредитів.

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