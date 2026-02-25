Банки выдали почти 2 млрд грн ипотеки в декабре 2025 года

В декабре 2025 года украинские банки выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму около 2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты ежемесячного опроса об ипотечном кредитовании, проведенного Национальным банком.

Большинство ссуд — 539 кредитов на 1,1 млрд грн — было предоставлено на первичном рынке недвижимости. Из них 203 кредита на 385 млн грн оформлены под залог имущественных прав на будущее жилье. На вторичном рынке банки выдали 413 кредитов на 827 млн. грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% - на вторичном. В то же время качество ипотечного портфеля остается относительно высоким: доля неработающих кредитов составляет 13%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных договоров заключено в Киевской области - 347 на сумму 722 млн грн, что равняется 37% общего объема. В Киеве выдано 191 кредит на 455 млн грн.

Далее по объемам – Львовская (47 договоров на 103 млн грн), Одесская (40 на 78 млн грн) и Волынская области (38 на 69 млн грн).

В опросе приняли участие 38 банков, на которые приходится более 95% валового ипотечного портфеля, при этом о новых выдачах сообщили 14 финансовых учреждений.

Добавим, в 2025 году в рамках государственной программы доступного жилья "еОселя" украинцы оформили 7 768 ипотечных кредитов. На это из государственного бюджета было направлено 14,8 млрд. грн.