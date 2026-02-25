Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Банки видали майже 2 млрд грн іпотеки у грудні 2025 року

житло, двері, ключі
Українські банки наростили видачу житлових кредитів / Shutterstock

У грудні 2025 року українські банки видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щомісячного опитування про іпотечне кредитування, проведеного Національним банком.

Більшість позик — 539 кредитів на 1,1 млрд грн — було надано на первинному ринку нерухомості. Із них 203 кредити на 385 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку банки видали 413 кредитів на 827 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% — на вторинному. Водночас якість іпотечного портфеля залишається відносно високою: частка непрацюючих кредитів становить 13%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області — 347 на суму 722 млн грн, що дорівнює 37% загального обсягу. У місті Києві видано 191 кредит на 455 млн грн.

Фото 2 — Банки видали майже 2 млрд грн іпотеки у грудні 2025 року

Далі за обсягами — Львівська (47 договорів на 103 млн грн), Одеська (40 на 78 млн грн) та Волинська області (38 на 69 млн грн).

В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля, при цьому про нові видачі повідомили 14 фінансових установ.

Додамо, у 2025 році в межах державної програми доступного житла "єОселя" українці оформили 7 768 іпотечних кредитів. На це з державного бюджету було спрямовано 14,8 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко