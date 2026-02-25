Банки видали майже 2 млрд грн іпотеки у грудні 2025 року

У грудні 2025 року українські банки видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щомісячного опитування про іпотечне кредитування, проведеного Національним банком.

Більшість позик — 539 кредитів на 1,1 млрд грн — було надано на первинному ринку нерухомості. Із них 203 кредити на 385 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку банки видали 413 кредитів на 827 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% — на вторинному. Водночас якість іпотечного портфеля залишається відносно високою: частка непрацюючих кредитів становить 13%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області — 347 на суму 722 млн грн, що дорівнює 37% загального обсягу. У місті Києві видано 191 кредит на 455 млн грн.

Далі за обсягами — Львівська (47 договорів на 103 млн грн), Одеська (40 на 78 млн грн) та Волинська області (38 на 69 млн грн).

В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля, при цьому про нові видачі повідомили 14 фінансових установ.

Додамо, у 2025 році в межах державної програми доступного житла "єОселя" українці оформили 7 768 іпотечних кредитів. На це з державного бюджету було спрямовано 14,8 млрд грн.