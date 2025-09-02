Банковский сектор остается устойчивым вопреки войне — оценка НБУ

Банки показывают достаточный уровень устойчивости и капитализации, даже несмотря на полномасштабную войну. По результатам оценки 2025 года большинство учреждений имеют достаточный запас капитала, чтобы поддерживать кредитование и оставаться платежеспособными, хотя отдельным финучреждениям следует усилить свою стабильность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Финансовая стабильность банковского сектора

Оценка устойчивости банков в 2025 году включала проверку качества активов, экстраполяцию результатов и стресс-тестирование 21 крупнейшего банка, обладающего более 90% активов сектора.

Аудиторы подтвердили правильность расчетов кредитного риска, внесенные корректировки были незначительны и не повлияли на капитал большинства учреждений. Только одному банку установили требование иметь капитал выше минимального уровня.

По результатам стресс-тестирования девять из 21 крупнейших банков имеют повышенные требования к достаточности капитала. Три из них нуждаются в докапитализации только при неблагоприятном сценарии, еще три уже имеют достаточный запас капитала, а остальные с повышенными требованиями аккумулируют лишь 3% активов сектора.

Общая потребность в капитале оценена на уровне около 5% от регулятивного капитала системы, что почти втрое меньше, чем в 2021 году. Кроме того, уменьшилось количество банков с повышенными требованиями, а общий объем капитала рос во всех сценариях, в отличие от 2021 года.

Банки должны обеспечить соответствие требованиям НБУ относительно достаточности капитала или снизить риски из-за реструктуризации балансов, в частности, улучшения качества кредитного портфеля или оптимизации активов и пассивов. Поскольку такие меры требуют времени, НБУ продлил срок их выполнения по неблагоприятному сценарию до конца сентября 2026 года. Это позволит банкам решить проблемы, выявленные во время стресс-тестирования или нарастить капитал.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.