Банківський сектор залишається стійким попри війну – оцінка НБУ

Банки демонструють достатній рівень стійкості та капіталізації, навіть попри повномасштабну війну. За результатами оцінки 2025 року, більшість установ мають достатній запас капіталу, аби підтримувати кредитування та залишатися платоспроможними, хоча окремим фінустановам слід посилити свою стабільність.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Фінансова стабільність банківського сектору

Оцінка стійкості банків у 2025 році включала перевірку якості активів, екстраполяцію результатів та стрес-тестування 21 найбільшого банку, що володіють понад 90% активів сектору.

Аудитори підтвердили правильність розрахунків кредитного ризику, внесені коригування були незначними й не вплинули на капітал більшості установ. Лише одному банку встановили вимогу мати капітал вище мінімального рівня.

За результатами стрес-тестування дев’ять із 21 найбільших банків мають підвищені вимоги до достатності капіталу. Три з них потребують докапіталізації лише за несприятливого сценарію, ще три вже мають достатній запас капіталу, а решта з підвищеними вимогами акумулюють лише 3% активів сектору.

Загальна потреба в капіталі оцінена на рівні близько 5% від регулятивного капіталу системи, що майже втричі менше, ніж у 2021 році. Крім того, зменшилася кількість банків із підвищеними вимогами, а загальний обсяг капіталу зростав у всіх сценаріях, на відміну від 2021 року.

Банки мають забезпечити відповідність вимогам НБУ щодо достатності капіталу або знизити ризики через реструктуризацію балансів, зокрема поліпшення якості кредитного портфеля чи оптимізацію активів і пасивів. Оскільки такі заходи потребують часу, НБУ подовжив строк їх виконання за несприятливим сценарієм до кінця вересня 2026 року. Це дозволить банкам вирішити проблеми, виявлені під час стрес-тестування, або наростити капітал.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.