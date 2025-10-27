Barclays возвращается в Саудовскую Аравию через 11 лет на фоне бума инвестиций

Британский финансовый гигант Barclays возвращается в Саудовскую Аравию, следуя примеру других банков, активизирующихся на фоне амбициозного плана диверсификации экономики королевства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным агентства, кредитор сейчас готовится к получению лицензии на осуществление инвестиционно-банковской деятельности в стране и планирует открыть офис в Эр-Рияде в следующем году в рамках этих усилий.

Возвращение спустя десятилетие

Повторный выход на саудовский рынок происходит спустя более десяти лет после того, как Barclays покинул королевство. В 2014 году банк отменил свою лицензию на ведение бизнеса с ценными бумагами, поскольку международные кредиторы тогда испытывали значительные трудности с конкуренцией с местными игроками.

Сегодня ситуация изменилась: Саудовская Аравия вкладывает миллиарды в нетрадиционные сферы, такие как искусственный интеллект, игры и высокотехнологичное производство, привлекая западный капитал и экспертизу.

"Мы там для того, чтобы обеспечить связь с остальным миром, привлечь прямые инвестиции и ликвидность", - пояснил главный исполнительный директор Венкатакришнан, добавив, что многие инвестиционные потоки теперь возвращаются в регион.

Конкуренция и государственное давление

Barclays идет по следам других крупных банков, включая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., также открывающие региональные штаб-квартиры в Эр-Рияде, пишет Bloomberg.

Власти Саудовской Аравии активно давят на международные фирмы, требуя разместить их ближневосточные штаб-квартиры в столице. Компании, которые не выполнят этого требования, рискуют упустить возможность сотрудничать с государственными учреждениями королевства.

Для руководства этим направлением Barclays, по данным источников, нанял Мохаммеда Абдулазиза АльСархана, ранее возглавлявшего местную логистическую компанию Bahri.

