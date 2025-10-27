- Категорія
Barclays повертається до Саудівської Аравії через 11 років на тлі буму інвестицій
Британський фінансовий гігант Barclays повертається до Саудівської Аравії, наслідуючи приклад інших банків, які активізуються на тлі амбітного плану диверсифікації економіки королівства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.
За даними агентства, кредитор зараз готується до отримання ліцензії на здійснення інвестиційно-банківської діяльності в країні та планує відкрити офіс в Ер-Ріяді наступного року в рамках цих зусиль.
Повернення через десятиліття
Повторний вихід на саудівський ринок відбувається більш ніж через десять років після того, як Barclays залишив королівство. У 2014 році банк скасував свою ліцензію на ведення бізнесу з цінними паперами, оскільки міжнародні кредитори тоді мали значні труднощі з конкуренцією з місцевими гравцями.
Сьогодні ситуація змінилася: Саудівська Аравія вкладає мільярди в нетрадиційні для себе сфери, такі як штучний інтелект, ігри та високотехнологічне виробництво, залучаючи західний капітал та експертизу.
"Ми там для того, щоб забезпечити зв’язок з рештою світу, залучити прямі інвестиції та ліквідність", — пояснив головний виконавчий директор Венкатакрішнан, додавши, що багато інвестиційних потоків тепер повертаються до регіону.
Конкуренція та державний тиск
Barclays йде слідами інших великих банків, включаючи JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc., які також відкривають регіональні штаб-квартири в Ер-Ріяді, пише Bloomberg.
Влада Саудівської Аравії активно тисне на міжнародні фірми, вимагаючи розмістити їхні близькосхідні штаб-квартири у столиці. Компанії, які не виконають цієї вимоги, ризикують втратити можливість співпрацювати з державними установами королівства.
Для керівництва цим напрямком Barclays, за даними джерел, найняв Мохаммеда Абдулазіза АльСархана, який раніше очолював місцеву логістичну компанію Bahri.
