Башлык рассказал, как ГАР изменит поддержку агросектора

ДАР изменит поддержку агросектора / Depositphotos

Государственный аграрный реестр (ГАР) официально передан в собственность государства, что открывает новые возможности для цифровизации поддержки агросектора и упрощает доступ фермеров ко всем государственным и международным программам помощи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка, техническая передача системы Минэкономики и приобретение государством всех имущественных прав позволяет масштабировать ГАР как базовый цифровой канал взаимодействия агропроизводителей с государством.

"Наша задача, чтобы 100% государственной поддержки агросектора предоставлялось именно через ГАР. После несложной онлайн-регистрации система сама подтягивает нужные данные, а фермер получает персональные уведомления о доступных программах поддержки - от субсидий и кредитов к грантам. Фактически мы переходим от рассеянных объявлений в скорую и адресную помощь", - отметил Башлык.

Особое внимание уделяется малым агропроизводителям, для которых доступ к программам поддержки ранее был затруднен. Теперь подача заявки занимает считанные минуты, что критически важно во время полномасштабной войны.

Правительство уже обеспечило реализацию через реестр большинства государственных и международных программ, следующим шагом станет интеграция местных инструментов помощи на уровне территориальных общин и областей. Через ГАР аграрии уже получали зерновые рукава, семена, удобрения и другие ресурсы, необходимые для работы хозяйств.

Сейчас в реестре зарегистрировано более 200 тысяч агропроизводителей, возделывающих около 20 млн гектаров земли. Около 80% пользователей – малые и средние фермеры, что существенно уточняет структуру сектора и опровергает представление о доминировании крупных агрохолдингов.

Ключевым приоритетом остается надежная защита данных и кибербезопасность, в том числе с учетом военных рисков и при поддержке международных партнеров.

Передача ГАР в государственную собственность открывает путь к более прозрачной, адресной и основанной на данных государственной политики в сфере агросектора.

Напомним, в конце января ГАР обновил механизмы   подачи заявок на государственную поддержку.  Среди основных изменений – возможность хранить заявку как черновик, оперативно исправлять недостатки после проверки, отзывать поданную заявку и архивировать историю.

Автор:
Татьяна Гойденко