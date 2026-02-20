Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина будет самостоятельно администрировать ГАР после технической передачи

ДАР официально стал государственным
ДАР официально стал государственным / Минэкономики

Государственный аграрный реестр официально перешел в полную государственную собственность — 20 февраля 2026 системы передали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе со всеми имущественными правами интеллектуальной собственности. Отныне государство будет самостоятельно обеспечивать его администрирование, развитие и интеграцию с национальными цифровыми сервисами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

В мероприятии приняли участие министр Алексей Соболев, его заместитель Денис Башлык, посол ЕС в Украине Катарина Матернова, руководитель Всемирного банка в Украине Боб Саум и глава офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова.

По словам Соболева, передача реестра государству свидетельствует об институциональной зрелости Украины и способности самостоятельно управлять современными цифровыми инструментами развития.

В настоящее время система объединяет более 200 тысяч пользователей и охватывает около 20 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Через нее реализовано более 70 программ поддержки, в рамках которых распределено более 35 млрд. грн.

ГАР также является важной составляющей евроинтеграционных процессов. Согласно плану Ukraine Facility, более 80% помощи агросектора должно направляться именно через этот цифровой инструмент.

Платформа была создана при поддержке ЕС, Всемирного банка и ФАО и запущена на национальном уровне в августе 2022 года. В условиях полномасштабной войны она обеспечила скорую регистрацию аграриев, автоматизированную проверку заявок и централизованную коммуникацию между государством, международными партнерами и производителями.

В ФАО отметили, что цифровой формат позволил стандартизировать процедуры по отбору получателей помощи и минимизировать ручную проверку. В ЕС подчеркнули, что реестр стал практическим примером внедрения европейских принципов прозрачного распределения финансирования.

Всемирный банк подтвердил готовность поддержать следующий этап модернизации системы через новый трастовый фонд ЕС, направленный на усиление технической и институциональной способности ГАР под управлением правительства Украины.

Напомним, в конце января ГАР обновил механизмы подачи заявок в государственную поддержку. Среди основных изменений – возможность хранить заявку как черновик, оперативно исправлять недостатки после проверки, отзывать поданную заявку и архивировать историю.

Автор:
Татьяна Гойденко