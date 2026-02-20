Украина будет самостоятельно администрировать ГАР после технической передачи

Государственный аграрный реестр официально перешел в полную государственную собственность — 20 февраля 2026 системы передали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе со всеми имущественными правами интеллектуальной собственности. Отныне государство будет самостоятельно обеспечивать его администрирование, развитие и интеграцию с национальными цифровыми сервисами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

В мероприятии приняли участие министр Алексей Соболев, его заместитель Денис Башлык, посол ЕС в Украине Катарина Матернова, руководитель Всемирного банка в Украине Боб Саум и глава офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова.

По словам Соболева, передача реестра государству свидетельствует об институциональной зрелости Украины и способности самостоятельно управлять современными цифровыми инструментами развития.

В настоящее время система объединяет более 200 тысяч пользователей и охватывает около 20 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Через нее реализовано более 70 программ поддержки, в рамках которых распределено более 35 млрд. грн.

ГАР также является важной составляющей евроинтеграционных процессов. Согласно плану Ukraine Facility, более 80% помощи агросектора должно направляться именно через этот цифровой инструмент.

Платформа была создана при поддержке ЕС, Всемирного банка и ФАО и запущена на национальном уровне в августе 2022 года. В условиях полномасштабной войны она обеспечила скорую регистрацию аграриев, автоматизированную проверку заявок и централизованную коммуникацию между государством, международными партнерами и производителями.

В ФАО отметили, что цифровой формат позволил стандартизировать процедуры по отбору получателей помощи и минимизировать ручную проверку. В ЕС подчеркнули, что реестр стал практическим примером внедрения европейских принципов прозрачного распределения финансирования.

Всемирный банк подтвердил готовность поддержать следующий этап модернизации системы через новый трастовый фонд ЕС, направленный на усиление технической и институциональной способности ГАР под управлением правительства Украины.

Напомним, в конце января ГАР обновил механизмы подачи заявок в государственную поддержку. Среди основных изменений – возможность хранить заявку как черновик, оперативно исправлять недостатки после проверки, отзывать поданную заявку и архивировать историю.