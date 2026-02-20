Україна самостійно адмініструватиме ДАР після технічної передачі

Державний аграрний реєстр офіційно перейшов у повну державну власність — 20 лютого 2026 року систему передали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом з усіма майновими правами інтелектуальної власності. Відтепер держава самостійно забезпечуватиме його адміністрування, розвиток та інтеграцію з національними цифровими сервісами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

У заході взяли участь міністр Олексій Соболєв, його заступник Денис Башлик, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, керівник Світовий банк в Україні Боб Саум та очільниця офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова.

За словами Соболєва, передача реєстру державі свідчить про інституційну зрілість України та здатність самостійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

Наразі система об’єднує понад 200 тисяч користувачів і охоплює близько 20 млн гектарів сільськогосподарських угідь. Через неї реалізовано більш як 70 програм підтримки, у межах яких розподілено понад 35 млрд грн.

ДАР також є важливою складовою євроінтеграційних процесів. Згідно з планом Ukraine Facility, понад 80% допомоги агросектору має спрямовуватися саме через цей цифровий інструмент.

Платформу створили за підтримки ЄС, Світового банку та ФАО і запустили на національному рівні у серпні 2022 року. В умовах повномасштабної війни вона забезпечила швидку реєстрацію аграріїв, автоматизовану перевірку заявок і централізовану комунікацію між державою, міжнародними партнерами та виробниками.

У ФАО зазначили, що цифровий формат дозволив стандартизувати процедури відбору отримувачів допомоги та мінімізувати ручну перевірку. У ЄС наголосили, що реєстр став практичним прикладом впровадження європейських принципів прозорого розподілу фінансування.

Світовий банк підтвердив готовність підтримати наступний етап модернізації системи через новий трастовий фонд ЄС, спрямований на посилення технічної та інституційної спроможності ДАР під управлінням уряду України.

Нагадаємо, в кінці січня ДАР оновив механізми подання заявок на державну підтримку. Серед основних змін - можливість зберігати заявку як чернетку, оперативно виправляти недоліки після перевірки, відкликати подану заявку та архівувати історію.