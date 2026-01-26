Запланована подія 2

Нові функції ДАР допоможуть фермерам швидше отримувати держпідтримку: про що йдеться

фермери
Державний аграрний реєстр оновив механізми роботи з заявками / Depositphotos

Державний аграрний реєстр (ДАР) оновив механізми подання заявок на державну підтримку. Серед основних змін - можливість зберігати заявку як чернетку, оперативно виправляти недоліки після перевірки, відкликати подану заявку та архівувати історію.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

ДАР запровадив нові інструменти

Основні нові інструменти:

  • Збереження чернетки заявки. Користувачі можуть зберігати заявку у статусі "Чернетка" та повертатися до її заповнення у зручний час без втрати внесених даних і документів до моменту накладення електронного підпису.
  • Доопрацювання після перевірки Якщо заявку повернули на доопрацювання, система зберігає всі правильно заповнені поля, а зауваження надаються лише до пунктів, які потребують виправлення. Такі заявки відображаються зі статусом "Очікує усунення недоліків", що дозволяє швидко внести зміни та повторно подати заявку.
  • Відкликання поданої заявки. Фермери можуть самостійно відкликати заявку з кабінету користувача, якщо вона ще не включена до реєстру виплат. Відкликані заявки зберігаються в системі з позначкою "Відкликано заявником" і залишаються видимими для адміністраторів програм, що забезпечує прозорість процесу.
  • Архів заявок. Після завершення програм підтримки всі заявки архівуються у поточному статусі, що дозволяє зберігати повну історію взаємодії користувача з системою.

"Оновлення ДАР - це результат прямого діалогу з аграріями та роботи з їхніми запитами. Ми проєктуємо цифрові сервіси так, щоб вони були зрозумілими та зручними у щоденній роботі фермера. Користувач не повинен витрачати час на складні процедури - система має допомагати швидко подати заявку і уникнути помилок. Саме на це спрямовані запроваджені зміни. ДАР поступово стає практичним цифровим інструментом для аграрного бізнесу", - підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Нагадаємо, з 15 січня в Україні розпочинається прийом заявок у Державному аграрному реєстрі на отримання ваучерів на 1 500 доларів у гривневому еквіваленті для закупівлі високоякісного насіння та мінеральних добрив для весняної посівної.

Автор:
Ольга Опенько