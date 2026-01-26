Новые функции ГАР помогут фермерам быстрее получать господдержку: о чем идет речь

Государственный аграрный реестр (ДАР) обновил механизмы подачи заявок в государственную поддержку. Среди основных изменений – возможность хранить заявку как черновик, оперативно исправлять недостатки после проверки, отзывать поданную заявку и архивировать историю.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

ДАР ввел новые инструменты

Основные новые инструменты:

Сохранение черновик заявки. Пользователи могут хранить заявку в статусе "Черновик" и возвращаться к ее заполнению в удобное время без потери внесенных данных и документов до момента наложения электронной подписи.

Доработка после проверки Если заявку вернули на доработку, система сохраняет все правильно заполненные поля, а замечания предоставляются только в пунктах, требующих исправления. Такие заявки отображаются со статусом "Ожидает устранения недостатков", что позволяет быстро внести изменения и повторно подать заявку.

Отзыв поданной заявки. Фермеры могут самостоятельно отозвать заявку из пользовательского кабинета, если она еще не включена в реестр выплат. Отзываемые заявки хранятся в системе с пометкой "Отзывано заявителем" и остаются видимыми для администраторов программ, что обеспечивает прозрачность процесса.

Архив заявок. После завершения программы поддержки все заявки архивируются в текущем статусе, что позволяет сохранять полную историю взаимодействия пользователя с системой.

"Обновление ДАР - это результат прямого диалога с аграриями и работы с их запросами. Мы проектируем цифровые сервисы так, чтобы они были понятны и удобны в ежедневной работе фермера. Пользователь не должен тратить время на сложные процедуры - система должна помогать быстро подать заявку и избежать ошибок. Именно на это направлены введенные бизнеса", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.

Напомним, с 15 января в Украине начинается прием заявок в Государственном аграрном реестре на получение ваучеров на 1500 долларов в гривневом эквиваленте для закупки высококачественных семян и минеральных удобрений для весенней посевной.