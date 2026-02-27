Башлик розповів, як ДАР змінить підтримку агросектору

Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно передано у власність держави, що відкриває нові можливості для цифровізації підтримки агросектору та спрощує доступ фермерів до всіх державних і міжнародних програм допомоги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика, технічна передача системи Мінекономіки та набуття державою усіх майнових прав дозволяє масштабувати ДАР як базовий цифровий канал взаємодії агровиробників із державою.

"Наше завдання, щоб 100% державної підтримки агросектору надавалося саме через ДАР. Після нескладної онлайн-реєстрації система сама підтягує потрібні дані, а фермер отримує персональні повідомлення про доступні програми підтримки – від субсидій і кредитів до грантів. Фактично ми переходимо від розпорошених оголошень до швидкої й адресної допомоги", – зазначив Башлик.

Особливу увагу приділяють малим агровиробникам, для яких доступ до програм підтримки раніше був ускладненим. Тепер подання заявки займає лічені хвилини, що є критично важливим під час повномасштабної війни.

Уряд уже забезпечив реалізацію через реєстр більшості державних і міжнародних програм, наступним кроком стане інтеграція місцевих інструментів допомоги на рівні територіальних громад і областей. Через ДАР аграрії вже отримували зернові рукави, насіння, добрива та інші ресурси, необхідні для роботи господарств.

Зараз у реєстрі зареєстровано понад 200 тисяч агровиробників, які обробляють близько 20 млн гектарів землі. Близько 80% користувачів – малі та середні фермери, що суттєво уточнює структуру сектору та спростовує уявлення про домінування великих агрохолдингів.

Ключовим пріоритетом залишається надійний захист даних та кібербезпека, зокрема з урахуванням воєнних ризиків і за підтримки міжнародних партнерів.

Передача ДАР у державну власність відкриває шлях до більш прозорої, адресної та заснованої на даних державної політики у сфері агросектору.

Нагадаємо, в кінці січня ДАР оновив механізми подання заявок на державну підтримку. Серед основних змін - можливість зберігати заявку як чернетку, оперативно виправляти недоліки після перевірки, відкликати подану заявку та архівувати історію.