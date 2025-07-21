БЭБ ликвидировало сеть нелегальных обменников во Львовской области: изъято 12 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили и прекратили деятельность масштабной сети нелегальных обменных пунктов. Во время обысков у дельцов изъяли более 12 миллионов гривен неучтенных наличных, полученных от незаконных валютных операций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Бюро.

В ходе следствия детективы установили, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий НБУ. Свою деятельность они не отражали в бухгалтерском и налоговом учетах во избежание уплаты налогов в больших размерах.

"Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн", — говорится в сообщении БЭБ.

В настоящее время идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Следователи БЭБ устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

Напомним, БЭБ получит информацию для расследования теневых схем в розничной торговле. В частности, речь идет о случаях искусственного распределения сети на десятки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) во избежание уплаты налога на прибыль, НДС и официального трудоустройства сотрудников.