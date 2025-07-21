Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

БЕБ ліквідувало мережу нелегальних обмінників на Львівщині: вилучено 12 млн грн

гривні, долари, принтер, документи
На Львівщині діяла мережа незаконних обмінних пунктів. / БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили та припинили діяльність масштабної мережі нелегальних обмінних пунктів. Під час обшуків у ділків вилучили понад 12 мільйонів гривень необлікованої готівки, отриманої від незаконних валютних операцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро.

В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах.

"Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн", — йдеться у повідомленні БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Слідчі БЕБ встановлюють повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Нагадаємо, БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.

Автор:
Тетяна Ковальчук