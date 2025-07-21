БЕБ ліквідувало мережу нелегальних обмінників на Львівщині: вилучено 12 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили та припинили діяльність масштабної мережі нелегальних обмінних пунктів. Під час обшуків у ділків вилучили понад 12 мільйонів гривень необлікованої готівки, отриманої від незаконних валютних операцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро.

В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах.

"Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн", — йдеться у повідомленні БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Слідчі БЕБ встановлюють повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Нагадаємо, БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.