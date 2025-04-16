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Бельгия предоставит Украине 150 млн евро технической помощи в рамках проекта BE-Relieve Ukraine
В Украине официально стартовал масштабный проект международной технической помощи от правительства Бельгии — "Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины" (BE-Relieve Ukraine). Его реализует бельгийское агентство развития Enabel, а общая сумма поддержки составит 150 миллионов евро.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Проект будет продолжаться до конца 2028 года и будет охватывать ключевые сферы восстановления страны, включая модернизацию инфраструктуры, поддержку систем здравоохранения, развитие образования и содействие евроинтеграционным реформам.
Бенефициарами программы определены четыре украинских министерства Министерство развития общин и территорий, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство экономики.
заместитель министра развития общин Константин Ковальчук подчеркнул, что BE-Relieve Ukraine — это не только техническая помощь. Это партнерство, построенное на принципе "отстроить лучше, чем было".
Основные направления проекта:
- Энергетика : внедрение децентрализованных систем отопления и электроснабжения, снабжение мобильных котельных и генераторов;
- Здравоохранение : реконструкция больниц, поддержка реабилитационных программ, инклюзивные услуги;
- Образование и трудоустройство : обновление школьной и профессиональной инфраструктуры, форумы с бизнесом;
- Евроинтеграция : поддержка реформ и сотрудничество с бельгийскими институтами.
В рамках первоочередных мероприятий предусмотрена передача 212 генераторов для школ, мобильных котельных для больниц и ремонт медицинских объектов. Пилотными регионами стали Киевская и Черниговская области, а также Киев.
Кроме этого, Бельгия выделяет миллиард евро на оборонную помощь Украине и планирует делать это ежегодно.