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Бельгия предоставит Украине 150 млн евро технической помощи в рамках проекта BE-Relieve Ukraine

финансовая помощь, Бельгия
Бельгия предоставит Украине 150 млн евро / Министерство развития общин и территорий Украины

В Украине официально стартовал масштабный проект международной технической помощи от правительства Бельгии — "Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины" (BE-Relieve Ukraine). Его реализует бельгийское агентство развития Enabel, а общая сумма поддержки составит 150 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Проект будет продолжаться до конца 2028 года и будет охватывать ключевые сферы восстановления страны, включая модернизацию инфраструктуры, поддержку систем здравоохранения, развитие образования и содействие евроинтеграционным реформам.

Бенефициарами программы определены четыре украинских министерства Министерство развития общин и территорий, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство экономики.

заместитель министра развития общин Константин Ковальчук подчеркнул, что BE-Relieve Ukraine — это не только техническая помощь. Это партнерство, построенное на принципе "отстроить лучше, чем было".

Основные направления проекта:

  • Энергетика : внедрение децентрализованных систем отопления и электроснабжения, снабжение мобильных котельных и генераторов;
  • Здравоохранение : реконструкция больниц, поддержка реабилитационных программ, инклюзивные услуги;
  • Образование и трудоустройство : обновление школьной и профессиональной инфраструктуры, форумы с бизнесом;
  • Евроинтеграция : поддержка реформ и сотрудничество с бельгийскими институтами.

В рамках первоочередных мероприятий предусмотрена передача 212 генераторов для школ, мобильных котельных для больниц и ремонт медицинских объектов. Пилотными регионами стали Киевская и Черниговская области, а также Киев.

Кроме этого, Бельгия выделяет миллиард евро на оборонную помощь Украине и планирует делать это ежегодно.

Автор:
Татьяна Гойденко