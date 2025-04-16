Бельгія надасть Україні 150 млн євро технічної допомоги в межах проєкту BE-Relieve Ukraine

В Україні офіційно стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги від уряду Бельгії — "Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України" (BE-Relieve Ukraine). Його реалізовує бельгійське агентство розвитку Enabel, а загальна сума підтримки складе 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Проєкт триватиме до кінця 2028 року та охоплюватиме ключові сфери відбудови країни, включаючи модернізацію інфраструктури, підтримку систем охорони здоров’я, розвиток освіти та сприяння євроінтеграційним реформам.

Бенефіціарами програми визначено чотири українські міністерства Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Міністерство економіки.

заступник міністра розвитку громад Костянтин Ковальчук наголосив, що BE-Relieve Ukraine — це не лише технічна допомога. Це партнерство, побудоване на принципі "відбудувати краще, ніж було".

Основні напрями проєкту:

Енергетика : впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, постачання мобільних котелень та генераторів;

Охорона здоров’я : реконструкція лікарень, підтримка реабілітаційних програм, інклюзивні послуги;

Освіта і працевлаштування : оновлення шкільної та професійної інфраструктури, форуми з бізнесом;

Євроінтеграція : підтримка реформ та співпраця з бельгійськими інституціями.

У межах першочергових заходів передбачено передачу 212 генераторів для шкіл, мобільних котелень для лікарень та ремонт медичних об'єктів. Пілотними регіонами стали Київська та Чернігівська області, а також місто Київ.

Окрім цього Бельгія виділяє мільярд євро на оборонну допомогу Україні і планує робити це щорічно.