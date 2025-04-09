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Україна отримає від Бельгії мільярд євро на зміцнення оборони
Бельгія виділяє мільярд євро на оборонну допомогу Україні і планує робити це щорічно.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.
У складі бельгійської делегації до Києва приїхали й представники військово-промислового комплексу. Під час переговорів очільник бельгійського уряду оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму один мільярд євро у 2025 році, також буде розглянуто питання щорічного виділення такої ж суми на оборонні потреби України.
"Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму ВПК. Ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти, що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут. І це взаємовигідна ситуація", — сказав Барт де Вевер.
За його словами, потрібно допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії.
"Перший закордонний візит на посаді в Україну є символом підтримки та солідарності з нашою державою. Подякував за допомогу нашій країні, яку Бельгія надає від початку повномасштабного вторгнення та постійну підтримку в усіх сферах", – зазначив Денис Шмигаль.
Раніше данський уряд оголосив про надання Україні 25-го пакету допомоги, що передбачає військову підтримку на 6,7 мільярда данських крон (970 млн доларів) протягом 2025-2027 років.