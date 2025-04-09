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Украина получит от Бельгии миллиард евро на укрепление обороны
Бельгия выделяет миллиард евро на оборонную помощь Украине и планирует это делать ежегодно.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
В состав бельгийской делегации в Киев приехали и представители военно-промышленного комплекса. В ходе переговоров глава бельгийского правительства объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму один миллиард евро в 2025 году, также будет рассмотрен вопрос ежегодного выделения такой же суммы на оборонные нужды Украины.
"Мы очень удивлены тем, что Украина добилась в своем ВПК. Мы прекрасно понимаем, что уже были подписаны четыре контракта, что есть заинтересованность с нашей стороны начинать производство здесь. И это взаимовыгодная ситуация", — сказал Барт де Вевер.
По его словам, нужно помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты, а также для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны России.
"Первый зарубежный визит в должность в Украину является символом поддержки и солидарности с нашим государством. Поблагодарил за помощь нашу страну, которую Бельгия оказывает с начала полномасштабного вторжения и постоянную поддержку во всех сферах", — отметил Денис Шмигаль.
Ранее датское правительство объявило о предоставлении Украине 25-го пакета помощи, предусматривающего военную поддержку на 6,7 миллиарда датских крон (970 млн долларов) в течение 2025-2027 годов.