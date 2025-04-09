Украина получит от Бельгии миллиард евро на укрепление обороны

Бельгия выделяет миллиард евро на оборонную помощь Украине и планирует это делать ежегодно.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В состав бельгийской делегации в Киев приехали и представители военно-промышленного комплекса. В ходе переговоров глава бельгийского правительства объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму один миллиард евро в 2025 году, также будет рассмотрен вопрос ежегодного выделения такой же суммы на оборонные нужды Украины.

"Мы очень удивлены тем, что Украина добилась в своем ВПК. Мы прекрасно понимаем, что уже были подписаны четыре контракта, что есть заинтересованность с нашей стороны начинать производство здесь. И это взаимовыгодная ситуация", — сказал Барт де Вевер.

По его словам, нужно помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты, а также для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны России.

"Первый зарубежный визит в должность в Украину является символом поддержки и солидарности с нашим государством. Поблагодарил за помощь нашу страну, которую Бельгия оказывает с начала полномасштабного вторжения и постоянную поддержку во всех сферах", — отметил Денис Шмигаль.

Ранее датское правительство объявило о предоставлении Украине 25-го пакета помощи, предусматривающего военную поддержку на 6,7 миллиарда датских крон (970 млн долларов) в течение 2025-2027 годов.