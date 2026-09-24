Bentley представила свой первый полностью электрический автомобиль Torcal

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley представил свой первый полностью электрический кроссовер Torcal. Компания рассчитывает заинтересовать состоятельных покупателей экологичным транспортом без отказа от классического фирменного дизайна марки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В отличие от недавнего электрического дебюта Ferrari, чей дизайн подвергли критике фанаты за потерю традиционного вида спорткаров, Bentley решила сохранить преемственность поколений.

Модель Torcal получила фирменные черты автомобилей бренда с двигателями внутреннего сгорания. В частности, фары в форме бриллиантов визуально воспроизводят классическую решетку радиатора, хотя для охлаждения электромотора она не нужна.

Кроме того, разработчики воспроизвели акустическое ощущение работы двигателя V8 с помощью звуковой системы на основе оркестровых литавров и барабанов, темп которых ускоряется вместе с разгоном авто.

Цена, позиционирование и инвестиции

Стартовая цена Torcal составит 230 тысяч долларов. Это делает новинку одной из самых доступных моделей в линейке марки, в то время как электрический конкурент Ferrari Luce стоит от 628 тысяч долларов.

Генеральный директор компании Франк-Штеффен Валлизер назвал новинку более доступным Bentley, который поможет открыть новые рынки:

производство кроссовера наладят на заводе в городе Крю на северо-западе Англии, куда компания инвестировала 465 млн долларов;

первые закрытые показы зафиксировали высокий спрос в Европе, Ближнем Востоке и в американских штатах с развитым рынком электрокаров;

запуск продаж модели в Китае запланирован на следующий год;

примерно половина интереса поступает от постоянных клиентов бренда, а остальные 50% заявок приходится на новую для компании аудиторию.

Bentley ранее перенесла премьеру своего первого электромобиля на 2026 год и отказалась от планов полностью перейти на электротягу к 2030 году, объяснив это неготовностью покупателей.

Среди ультралюксовых марок собственные батарейные серийные авто имеют только Ferrari и Rolls-Royce, тогда как Lamborghini отложила дебют своего электрокара до конца десятилетия, а McLaren вообще отказалась от разработки таких моделей.

Напомним, ранее в этом году Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль за полмиллиона евро (около 628 тысяч долларов) – спорткар Luce. Начало поставок итальянской новинки намечено на четвертый квартал 2026 года.