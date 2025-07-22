Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирают украинцы

В первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 68%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения украинцев

Отмечается, что наиболее популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя.

Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%.

В то же время доля дизельных автомобилей сократилась с 24,7 до 19,4%.

Прибавил сегмент электромобилей – с 14,6% до 16,9%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Hyundai Tucson;

Дизельные – Renault Duster;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Электро – BYD Song Plus EV;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster – украинцы приобрели 2480 таких авто.