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Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці
У першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 68%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання українців
Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.
Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%.
Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%.
Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Hyundai Tucson;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – BYD Song Plus EV;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року в Україні було зареєстровано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster — українці придбали 2480 таких авто.