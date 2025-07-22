Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці

У першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 68%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання українців

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.

Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%.

Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%.

Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Hyundai Tucson;

Дизельні – Renault Duster;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Електро – BYD Song Plus EV;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року в Україні було зареєстровано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster — українці придбали 2480 таких авто.