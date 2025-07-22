Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,07

EUR

48,79

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson / Infocar

У першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 68%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання українців

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.

Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%.

Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%.

Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Hyundai Tucson; 
  • Дизельні – Renault Duster;
  •  Гібридні – Toyota  RAV-4;
  • Електро – BYD Song Plus EV; 
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року в Україні було зареєстровано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster — українці придбали 2480 таких авто.

Автор:
Світлана Манько