Берегово получает прямое железнодорожное сообщение с Будапештом

Укрзализныця
Берегово и Чоп получают новое сообщение / Укрзалізниця

С 14 декабря Закарпатье получает новое прямое железнодорожное сообщение с Венгрией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

"Нововозведенным европейским путем соединяем закарпатские Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой", - говорится в сообщении компании.

Какой график

Поезд №36/35 и №32/37 будет курсировать по маршруту Будапешт – Ньиредьгаза – Берегово через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.

Дополнительно будет курсировать региональный поезд №644/647 Ужгород - Захонь через Чоп, который позволит пассажирам в Захоне пересаживаться на любые регулярные венгерские поезда в направлении Будапешта, обеспечивая удобный доступ в столицу и другие города страны.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, которое вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Всего в графике 2025-2026 предложение в международных сообщениях через станцию Чоп, включая хабы европути в Ужгороде и Мукачево, увеличено более чем на 1000 мест в сутки.

Автор:
Ольга Опенько