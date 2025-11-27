Запланована подія 2

Берегово отримує пряме залізничне сполучення з Будапештом

Укрзалізниця
Берегово та Чоп отримують нове сполучення / Укрзалізниця

З 14 грудня Закарпаття отримує нове пряме залізничне сполучення з Угорщиною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою", - йдеться в повідомленні компанії.

Який графік

 Поїзд №36/35 та №32/37 курсуватиме за маршрутом Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) та Чоп.

Додатково курсуватиме регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь через Чоп, який дозволятиме пасажирам у Захоні пересідати на будь-які регулярні угорські поїзди у напрямку Будапешта, забезпечуючи зручний доступ до столиці та інших міст країни.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Загалом у графіку 2025 — 2026 пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу.

Автор:
Ольга Опенько