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Бесплатные семена кукурузы для аграриев: в прифронтовых регионах засеют более 15 тысяч гектаров

кукуруза
Более 2 000 аграриев из прифронтовых регионов получат бесплатные семена кукурузы. / Freepik

Завершен прием заявок на бесплатные семена кукурузы в рамках совместной программы Минагрополитики, компании Bayer и Всеукраинской ассоциации общин. Более 2 тыс. агропроизводителей из прифронтовых регионов подали свои заявки, что позволит засеять более 15 тысяч гектаров.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Поддержка аграриев

Более 2 000 агропроизводителей из прифронтовых регионов подали заявки через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Несмотря на значительный спрос, партнеры по Bayer решили увеличить объем семян с 10 000 до 15 350 посевных единиц. Это позволит 663 хозяйствам из Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей засеять более 15 тысяч гектаров и собрать около 190 тысяч тонн кукурузы.

Доставку семян бесплатно обеспечит ВАГ в рамках проекта "Сплоченные общины", реализуемого при поддержке США.

Бесплатные семена: условия участия

Для получения помощи агропроизводители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре как юридические или физические лица-предприниматели, в частности, семейные фермерские хозяйства.

Получить семена могут хозяйства, возделывающие от 5 до 500 га земли в указанных областях.

Фермеры должны были подать заявку в ГАР. После одобрения заявки на электронную почту должна поступить информация о месте и времени выдачи семян.

Каждый согласованный заявитель может получить до 25 семян (1 единица на 1 гектар).

Напомним, в 2024 году цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 315 долларов. В апреле 2025 года она увеличилась до 443 долларов.

Автор:
Ольга Опенько