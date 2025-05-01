Безкоштовне насіння кукурудзи для аграріїв: у прифронтових регіонах засіють понад 15 тисяч гектарів

Завершено прийом заявок на безкоштовне насіння кукурудзи в рамках спільної програми Мінагрополітики, компанії Bayer та Всеукраїнської асоціації громад. Понад 2 тис. агровиробників з прифронтових регіонів подали свої заявки, що дозволить засіяти понад 15 тисяч гектарів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Підтримка аграріїв

Більше 2 000 агровиробників з прифронтових регіонів подали заявки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Незважаючи на значний попит, партнери з Bayer вирішили збільшити обсяг насіння з 10 000 до 15 350 посівних одиниць. Це дозволить 663 господарствам з Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей засіяти понад 15 тисяч гектарів та зібрати майже 190 тисяч тонн кукурудзи.

Доставку насіння безкоштовно забезпечить ВАГ у межах проєкту "Згуртовані громади", який реалізується за підтримки США.

Безкоштовне насіння: умови участі

Для отримання допомоги агровиробники повинні бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі як юридичні або фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства.

Одержати насіння можуть господарства, які обробляють від 5 до 500 га землі в зазначених областях.

Фермери повинні були подати заявку в ДАР. Після схвалення заявки, на електронну пошту повинна надійти інформація щодо місця та часу видачі насіння.

Кожен погоджений заявник може отримати до 25 посівних одиниць насіння (1 одиниця на 1 гектар).

Нагадаємо, у 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції складала 315 доларів. В квітні 2025 року вона збільшилася до 443 доларів.