Без электроэнергии остались потребители четырех областей: где нет света

3 июня в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Черниговская области временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго напомнили, что ночью в результате обстрела Россией одного из энергообъектов оккупированная Запорожская АЭС временно потеряла питание с единственной доступной линии электропередачи и перешла на питание от дизель-генераторов. Украинские энергетики оперативно возобновили энергоснабжение станции.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 1 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.