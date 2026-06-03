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Без электроэнергии остались потребители четырех областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 4 областях

3 июня в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Черниговская области временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго напомнили, что ночью в результате обстрела Россией одного из энергообъектов оккупированная Запорожская АЭС временно потеряла питание с единственной доступной линии электропередачи и перешла на питание от дизель-генераторов. Украинские энергетики оперативно возобновили энергоснабжение станции.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 1 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Светлана Манько
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