Без электроэнергии остались потребители пяти областей: где нет света
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 6 апреля часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В Минэнерго отметили, что самая сложная ситуация в Черниговской области.
Там в результате вражеских обстрелов получили повреждения энергетические объекты в нескольких районах.
Графики отключения
В ведомстве напомнили, что 6 апреля во всех регионах Украины применение ограничений не прогнозируется.
Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.
В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.