Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 6 квітня частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У Міненерго зауважили, що найскладніша ситуація на Чернігівщині.
Там унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в кількох районах.
Графіки відключення
У відомстві нагадали, що 6 квітня у всіх регіонах України застосування обмежень не прогнозується.
Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.
У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.