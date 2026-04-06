Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 6 квітня частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго зауважили, що найскладніша ситуація на Чернігівщині.

Там унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в кількох районах.

Графіки відключення

У відомстві нагадали, що 6 квітня у всіх регіонах України застосування обмежень не прогнозується.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.