Без электроснабжения остались потребители в четырех областях: где нет света

16 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений

В Минэнерго заметили, что с 17:00 до 23:00 во всех регионах Украины действуют графики повременных отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.