Без електропостачання залишилися споживачі у чотирьох областях: де немає світла

16 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень

У Міненерго зауважили, що з 17:00 до 23:00 у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.