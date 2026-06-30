Без номеров телефонов: WhatsApp открывает резервирование имен для 3 миллиардов пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp запускает масштабное обновление конфиденциальности, которое позволит пользователям общаться без раскрытия личных номеров телефонов. Платформа начинает процесс резервирования уникальных имен для всей своей 3-миллиардной глобальной аудитории.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По заявлению компании WhatsApp, принадлежащей корпорации Meta Platforms Inc. возможность забронировать уникальное имя появилась в понедельник, 29 июня 2026 года.

Полноценно функция заработает чуть позже в этом году. Как отметила руководитель отдела продуктов WhatsApp Элис Ньютон-Рекс, нововведение призвано предоставить людям больше контроля над тем, кто именно может видеть их номер телефона, особенно во время взаимодействия в групповых чатах или с новыми знакомыми.

Как будут работать новые имена и защита от мошенников

По своему принципу система похожа на идентификаторы в конкурентных приложениях, таких как Signal. Однако в WhatsApp отмечают, что создают этот инструмент исключительно ради безопасности, а не для превращения мессенджера в социальную сеть:

Конфиденциальность поиска: пользователи не смогут просматривать общий каталог имен. Чтобы начать чат, нужно знать точное имя другого человека.

Защита от фейков: чтобы избежать волны мошенничества и создания фальшивых аккаунтов, WhatsApp автоматически зарезервировал имена, уже принадлежащие владельцам профилей в Facebook и Instagram.

Блокировка известных имен: компания навсегда заблокирует возможность регистрации определенных имен, связанных с публичными лицами, знаменитостями и государственными учреждениями, чтобы их не могли угнать злоумышленники.

Разработчики уверены, что замена телефонных номеров на текстовые имена упростит коммуникацию между незнакомыми людьми, поскольку обмен номерами часто воспринимается как слишком серьезный шаг в нарушении конфиденциальности.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta инвестировала 900 миллионов долларов в индийский стартап и назначила его основателя главой WhatsApp. В рамках этого соглашения корпорация приобрела долю в финтех-проекте Cred, а основатель стартапа Кунал Шах перешел на должность руководителя мессенджера.