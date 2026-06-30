Без номерів телефонів: WhatsApp відкриває резервування імен для 3 мільярдів користувачів

Популярний месенджер WhatsApp запускає масштабне оновлення конфіденційності, яке дозволить користувачам спілкуватися без розкриття своїх особистих номерів телефонів. Платформа розпочинає процес резервування унікальних імен для всієї своєї 3-мільярдної глобальної аудиторії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За заявою компанії WhatsApp, яка належить корпорації Meta Platforms Inc., можливість забронювати унікальне ім'я з'явилася в понеділок, 29 червня 2026 року.

Повноцінно функція почне працювати трохи пізніше цього року. Як зазначила керівниця відділу продуктів WhatsApp Еліс Ньютон-Рекс, нововведення покликане надати людям більше контролю за тим, хто саме може бачити їхній номер телефону, особливо під час взаємодії в групових чатах або з новими знайомими.

Як працюватимуть нові імена та захист від шахраїв

За своїм принципом система схожа на ідентифікатори у конкурентних додатках, таких як Signal. Проте у WhatsApp наголошують, що створюють цей інструмент виключно заради безпеки, а не для перетворення месенджера на соціальну мережу:

Приватність пошуку: користувачі не зможуть переглядати загальний каталог імен. Щоб розпочати чат, необхідно знати точне ім'я іншої людини.

Захист від фейків: щоб уникнути хвилі шахрайства та створення фальшивих акаунтів, WhatsApp автоматично зарезервував імена, які вже належать власникам профілів у Facebook та Instagram.

Блокування відомих імен: компанія назавжди заблокує можливість реєстрації певних імен, пов'язаних із публічними особами, знаменитостями та державними установами, щоб їх не могли викрасти зловмисники.

Розробники впевнені, що заміна номерів телефонів на текстові імена спростить комунікацію між незнайомими людьми, оскільки обмін номерами часто сприймається як занадто серйозний крок у порушенні конфіденційності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta інвестувала 900 мільйонів доларів в індійський стартап і призначила його засновника головою WhatsApp. У межах цієї угоди корпорація придбала частку у фінтех-проєкті Cred, а засновник стартапу Кунал Шах перейшов на посаду керівника месенджера.