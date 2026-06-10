ЄС зобов'язав Meta повернути ШІ-чатботи конкурентів у WhatsApp

Антимонопольні регулятори Європейського Союзу наказали американській корпорації Meta Platforms надати безкоштовний доступ до додатка WhatsApp для ШІ-чатботів від сторонніх розробників, включаючи OpenAI. Таке рішення ухвалили на час проведення масштабного розслідування щодо можливого зловживання компанією своїм ринковим становищем та блокування конкурентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Приводом для втручання єврочиновників стали офіційні скарги від розробника ШІ-помічника Poke.com, французького стартапу Agentik, а також їхнього іспанського конкурента. На основі цих звернень Єврокомісія ще у грудні відкрила розслідування, а згодом висунула Meta офіційні звинувачення в порушенні антимонопольних правил ЄС.

Конфлікт через тарифи та ризики монополії

Суперечка між технологічним гігантом та регуляторами виникла через обмеження доступу до комерційного інструменту WhatsApp для бізнесу. Весь процес супроводжувався кількома етапами:

Повне блокування: у жовтні Meta закрила стороннім розробникам доступ до свого інтерфейсу API, залишивши ексклюзивне право роботи всередині месенджера лише для власного помічника Meta AI.

Введення високих зборів: у березні корпорація повернула конкурентів на платформу, але запровадила для них високу плату за використання інфраструктури додатка.

Втручання Єврокомісії: антимонопольне відомство визнало ці тарифи економічно непідйомними для невеликих компаній та стартапів, які просто не можуть конкурувати на таких умовах.

Голова антимонопольного відомства ЄС Тереза Рібера підкреслила, що Meta намагається використати охоплення та домінування WhatsApp, аби штучно витіснити з ринку інші перспективні системи. Вона зазначила, що ринок генеративного штучного інтелекту зараз розвивається надзвичайно швидко, тому захистити конкуренцію необхідно негайно.

Згідно з ухваленим тимчасовим розпорядженням, Meta зобов'язана протягом п'яти робочих днів відновити безкоштовний доступ для конкурентів на тих самих умовах, що діяли до жовтня. Цей примусовий захід діятиме до завершення розслідування або щонайбільше до червня 2029 року.

Представники Meta вже розкритикували рішення Брюсселя, назвавши його надмірним регуляторним тиском, який фактично допомагає OpenAI та іншим великим компаніям за рахунок європейського бізнесу, та пообіцяли оскаржити наказ у суді. Якщо провину корпорації доведуть, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від річного світового обороту.

Нагадаємо, Meta запустила нового ШІ-агента для автоматизації бізнес-процесів. Компанія представила помічника на базі штучного інтелекту, який покликаний допомогти підприємствам автоматизувати їхні щоденні операційні процеси, що офіційно позиціонує технологічного гіганта як серйозного гравця на ринку корпоративного програмного забезпечення та ШІ-додатків для бізнесу.