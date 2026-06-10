ЕС обязал Meta вернуть ИИ-чаты конкурентов в WhatsApp

Антимонопольные регуляторы Европейского Союза приказали американской корпорации Meta Platforms предоставить бесплатный доступ к приложению WhatsApp для ИИ-чатов от сторонних разработчиков, включая OpenAI. Такое решение было принято на время проведения масштабного расследования возможного злоупотребления компанией своим рыночным положением и блокирования конкурентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Поводом для вмешательства еврочиновников стали официальные жалобы от разработчика ИИ-помощника Poke.com, французского стартапа Agentik, а также их испанского конкурента. На основе этих обращений Еврокомиссия еще в декабре открыла расследование, а затем выдвинула Meta официальные обвинения в нарушении антимонопольных правил ЕС.

Конфликт из-за тарифов и рисков монополии

Спор между технологическим гигантом и регуляторами возник из-за ограничения доступа к коммерческому инструменту WhatsApp для бизнеса. Весь процесс сопровождался несколькими этапами:

Полная блокировка: в октябре Meta закрыла сторонним разработчикам доступ к своему интерфейсу API, оставив эксклюзивное право работы внутри мессенджера только для своего помощника Meta AI.

Введение высокого сбора: в марте корпорация вернула конкурентов на платформу, но ввела для них высокую плату за использование инфраструктуры приложения.

Вмешательство Еврокомиссии: антимонопольное ведомство сочло эти тарифы экономически неподъемными для небольших компаний и стартапов, которые просто не могут конкурировать на таких условиях.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза Рибера подчеркнула, что Meta пытается использовать охват и доминирование WhatsApp, чтобы искусственно вытеснить с рынка другие перспективные системы. Она отметила, что рынок генеративного искусственного интеллекта сейчас развивается очень быстро, поэтому защитить конкуренцию необходимо немедленно.

Согласно принятому временному распоряжению, Meta обязана в течение пяти рабочих дней восстановить бесплатный доступ для конкурентов на тех же условиях, что действовали до октября. Эта принудительная мера будет действовать до завершения расследования или до июня 2029 года.

Представители Meta уже раскритиковали решение Брюсселя, назвав его чрезмерным регуляторным давлением, фактически помогающим OpenAI и другим крупным компаниям за счет европейского бизнеса, и пообещали обжаловать приказ в суде. Если вина корпорации будет доказана, ей грозит штраф в размере до 10% от годового мирового оборота.

Напомним, Meta запустила новый ИИ-агент для автоматизации бизнес-процессов. Компания представила помощника на базе искусственного интеллекта, призванного помочь предприятиям автоматизировать их ежедневные операционные процессы, что официально позиционирует технологического гиганта как серьезного игрока на рынке корпоративного программного обеспечения и ИИ-приложений для бизнеса.