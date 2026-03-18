Без остановок на границе: как испанские технологии помогут украинским поездам автоматически менять колею

Украина и Испания начинают общий инфраструктурный проект по разработке грузовых тележек, изменяющих ширину колеи. Благодаря испанскому гранту в 5,48 млн евро грузовые поезда смогут переходить с украинского пути на европейский в автоматическом режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Документы были оформлены во время официального визита президента Владимира Зеленского в Испанию.

В настоящее время основным препятствием для быстрого сообщения является разная ширина колеи: в Украине она составляет 1520 мм, в то время как в большинстве стран ЕС используется стандарт 1435 мм. Из-за этого расхождения поезда вынуждены тратить время на перегрузку товаров или замену вагонных тележек, что удорожает логистику.

Испанская сторона уже на протяжении многих лет успешно эксплуатирует аналогичную систему, поскольку в этой стране существуют сети с разной шириной путей – 1435 мм и 1668 мм. В рамках новой инициативы специалисты разработают и опробуют инновационную тележку для грузовых вагонов, адаптированную под переход из стандарта 1520 на 1435. Новая технология обеспечит переход вагонов с одного пути на другой в движении, что существенно сократит время пребывания на границе и повысит пропускную способность железнодорожных переходов.

Проект реализует АО "Укрзализныця" в партнерстве с испанской инжиниринговой компанией TRIA и национальным оператором инфраструктуры Испании Adif. Финансирование осуществляется на безвозвратной основе через государственное финансовое учреждение Instituto de Crédito Oficial (ICO) в рамках фонда FIEM, поддерживающего международные проекты с участием испанского бизнеса.

Эта инициатива является первым инфраструктурным проектом "Укрзализныци", реализуемым в рамках более широких договоренностей между президентом Украины и премьер-министром Испании Педро Санчесом на общую сумму 200 млн евро. Кроме технологического обновления проект открывает возможности для привлечения испанских компаний к модернизации украинской железнодорожной сети и укреплению сотрудничества между предприятиями обеих стран.

Напомним, в декабре 2025 года Минразвития поделилось планами модернизации железнодорожного транспорта на следующий год. Проекты включают модернизацию, цифровизацию и евроинтеграцию. Среди них: механизм госзаказа на пассажирские перевозки, строительство европути, новые вагоны и Wi-Fi в поездах.