Без зупинок на кордоні: як іспанські технології допоможуть українським поїздам автоматично змінювати колію

Україна та Іспанія розпочинають спільний інфраструктурний проєкт із розробки вантажних візків, які змінюють ширину колії. Завдяки іспанському гранту в 5,48 млн євро вантажні поїзди зможуть переходити з української колії на європейську в автоматичному режимі.

Документи були оформлені під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії.

Наразі основною перешкодою для швидкого сполучення є різна ширина колії: в Україні вона становить 1520 мм, тоді як у більшості країн ЄС використовується стандарт 1435 мм. Через цю розбіжність поїзди змушені витрачати час на перевантаження товарів або заміну вагонних візків, що здорожує логістику.

Іспанська сторона вже протягом багатьох років успішно експлуатує аналогічну систему, оскільки в цій країні існують мережі з різною шириною колій — 1435 мм та 1668 мм. У межах нової ініціативи фахівці розроблять та випробують інноваційний візок для вантажних вагонів, адаптований під перехід зі стандарту 1520 на 1435. Нова технологія забезпечить перехід вагонів з однієї колії на іншу в русі, що суттєво скоротить час перебування на кордоні та підвищить пропускну спроможність залізничних переходів.

Проєкт реалізує АТ "Укрзалізниця" у партнерстві з іспанською інжиніринговою компанією TRIA та національним оператором інфраструктури Іспанії Adif. Фінансування здійснюється на безповоротній основі через державну фінансову установу Instituto de Crédito Oficial (ICO) у межах фонду FIEM, який підтримує міжнародні проєкти за участю іспанського бізнесу.

Ця ініціатива є першим інфраструктурним проєктом "Укрзалізниці", що реалізується в межах ширших домовленостей між президентом України та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на загальну суму 200 млн євро. Окрім технологічного оновлення, проєкт відкриває можливості для залучення іспанських компаній до модернізації української залізничної мережі та зміцнення співпраці між підприємствами обох країн.

Нагадаємо,у грудні 2025 року Мінрозвитку поділилося планами щодо модернізації залізничного транспорту на наступний рік. Проєкти охоплюють модернізацію, цифровізацію та євроінтеграцію. Серед них: механізм держзамовлення на пасажирські перевезення, будівництво євроколії, нові вагони та Wi-Fi у потягах.