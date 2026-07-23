Без тепла и воды: НАБУ и САП завершили расследование о хищении 265 млн грн в Донецкой области

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу по организованной группе во главе с бывшим руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОГА. Участники подозреваются в завладении 265 млн грн, предназначенных для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Схема в Селидово и Украинске

По данным следствия, весной 2023 года участники организованной группы определили объекты инфраструктуры, которые планировали восстановить за бюджетные средства. Они искусственно повысили стоимость оборудования и работ и обеспечили победу подконтрольной компании на торгах. Фактическое руководство этой фирмой осуществлял одноклассник руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА.

При отсутствии надлежащей проектной документации с фирмой заключили контракт стоимостью более 200 млн. грн. Соглашение предусматривало поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске. Оборудование поставили, однако подключили только две котельные, которые не работали из-за технической неисправности.

Схема в Святогорске

Второй эпизод был реализован в Святогорске под предлогом восстановления систем водоснабжения и водоотведения. Средства перечислялись за работы, которые не выполнялись или производились без разрешений, проектов и с нарушением государственных строительных норм. Для сокрытия действий подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и оказывали давление на руководителей коммунальных предприятий по принятию объектов на баланс.

По данным судебной экспертизы, общая сумма ущерба государству составляет 265 млн грн. Из-за действий участников группы жители трех населенных пунктов остались зимой без отопления и питьевой воды.

В ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 участников схемы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Бывшего главу департамента и его одноклассника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в марте НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую суммой более 80 млн грн. Денежные средства предназначались для разработки проектно-сметной документации на строительство сооружений водоснабжения от канала "Северский Донец — Донбасс" до Южно-Донбасского водопровода.