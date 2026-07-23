Без тепла та води: НАБУ і САП завершили розслідування про розкрадання 265 млн грн на Донеччині

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо організованої групи на чолі з колишнім керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Учасників підозрюють у заволодінні 265 млн грн, призначених для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів регіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Схема у Селидовому й Українську

За даними слідства, навесні 2023 року учасники організованої групи визначили об'єкти інфраструктури, які планували відновити бюджетним коштом. Вони штучно підвищили вартість устаткування й робіт, а також забезпечили перемогу підконтрольної компанії на торгах. Фактичне керівництво цією фірмою здійснював однокласник керівника Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

За відсутності належної проєктної документації з фірмою уклали контракт вартістю понад 200 млн грн. Угода передбачала постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. Обладнання поставили, проте підключили лише дві котельні, які не працювали через технічну несправність.

Схема у Святогірську

Другий епізод реалізували у Святогірську під приводом відновлення систем водопостачання та водовідведення. Кошти перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися без дозволів, проєктів і з порушенням державних будівельних норм. Для приховування дій підробляли акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та чинили тиск на керівників комунальних підприємств щодо прийняття об'єктів на баланс.

За даними судової експертизи, загальна сума збитків державі становить 265 млн грн. Через дії учасників групи мешканці трьох населених пунктів залишилися взимку без опалення та питної води.

У листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру 5 учасникам схеми за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Колишнього очільника департаменту та його однокласника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у березні НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа сумою понад 80 млн грн. Кошти призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд водопостачання від каналу "Сіверський Донець — Донбас" до Південно-Донбаського водопроводу.