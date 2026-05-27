Без водителя за рулем: Uklon впервые показал в Украине технологию роботакси

Украинский сервис Uklon впервые публично продемонстрировал в Украине технологию дистанционного управления транспортом, которая может стать одним из шагов к запуску автономного транспорта и роботокси.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора компании Сергея Гришкова.

Демонстрация прошла в партнерстве с международным аэропортом "Борисполь" и стала частью публичного обсуждения перспектив развития автономного транспорта в Украине.

По словам Гришкова, рынок автономного транспорта в мире развивается быстрыми темпами. Такие компании, как Waymo, Baidu Apollo Go и WeRide, уже совершают сотни тысяч коммерческих поездок еженедельно. По прогнозам, к 2035 году объем мирового рынка автономного транспорта может составить 2 трлн долларов.

В компании отмечают, что возможности таких технологий не ограничиваются роботокси. Автономные системы могут использоваться в логистике, промышленности, строительстве и других областях, где присутствие человека может быть опасным.

Для Украины эта технология может иметь особое значение в сфере разминирования территорий и восстановления инфраструктуры. В компании отмечают, что развитие автономного транспорта нуждается в тесном сотрудничестве бизнеса и государства.

В Uklon также считают, что у Украины есть потенциал стать одним из региональных центров развития автономного транспорта благодаря наличию инженерных кадров, технологического опыта и заинтересованности инвесторов.

Заметим, выручка Uklon в первом квартале достигла $32,9 млн, а общее количество поездок превысило 43,7 млн. Компания радикально изменила структуру управления и запустила сервис Travel для бронирования автобусных билетов, нарастив количество доставок до 1,5 млн за три месяца.