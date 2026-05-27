Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Без водія за кермом: Uklon вперше показав в Україні технологію роботаксі

Uklon вперше показав в Україні технологію роботаксі
Uklon вперше показав в Україні технологію роботаксі

Український сервіс Uklon вперше публічно продемонстрував в Україні технологію дистанційного керування транспортом, яка може стати одним із кроків до запуску автономного транспорту та роботаксі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора компанії Сергія Гришкова.

Демонстрація відбулася у партнерстві з міжнародним аеропортом "Бориспіль" і стала частиною публічного обговорення перспектив розвитку автономного транспорту в Україні.

За словами Гришкова, ринок автономного транспорту у світі розвивається швидкими темпами. Такі компанії, як Waymo, Baidu Apollo Go та WeRide, вже здійснюють сотні тисяч комерційних поїздок щотижня. За прогнозами, до 2035 року обсяг світового ринку автономного транспорту може сягнути 2 трлн доларів.

У компанії зазначають, що можливості таких технологій не обмежуються роботаксі. Автономні системи можуть використовуватися у логістиці, промисловості, будівництві та інших сферах, де присутність людини може бути небезпечною.

Для України ця технологія може мати окреме значення у сферах розмінування територій та відновлення інфраструктури. У компанії наголошують, що розвиток автономного транспорту потребує тісної співпраці бізнесу та держави.

В Uklon також вважають, що Україна має потенціал стати одним із регіональних центрів розвитку автономного транспорту завдяки наявності інженерних кадрів, технологічного досвіду та зацікавленості інвесторів.

Зауважимо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.

Автор:
Тетяна Гойденко