Без водія за кермом: Uklon вперше показав в Україні технологію роботаксі

Український сервіс Uklon вперше публічно продемонстрував в Україні технологію дистанційного керування транспортом, яка може стати одним із кроків до запуску автономного транспорту та роботаксі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора компанії Сергія Гришкова.

Демонстрація відбулася у партнерстві з міжнародним аеропортом "Бориспіль" і стала частиною публічного обговорення перспектив розвитку автономного транспорту в Україні.

За словами Гришкова, ринок автономного транспорту у світі розвивається швидкими темпами. Такі компанії, як Waymo, Baidu Apollo Go та WeRide, вже здійснюють сотні тисяч комерційних поїздок щотижня. За прогнозами, до 2035 року обсяг світового ринку автономного транспорту може сягнути 2 трлн доларів.

У компанії зазначають, що можливості таких технологій не обмежуються роботаксі. Автономні системи можуть використовуватися у логістиці, промисловості, будівництві та інших сферах, де присутність людини може бути небезпечною.

Для України ця технологія може мати окреме значення у сферах розмінування територій та відновлення інфраструктури. У компанії наголошують, що розвиток автономного транспорту потребує тісної співпраці бізнесу та держави.

В Uklon також вважають, що Україна має потенціал стати одним із регіональних центрів розвитку автономного транспорту завдяки наявності інженерних кадрів, технологічного досвіду та зацікавленості інвесторів.

Зауважимо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.