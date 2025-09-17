Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию

На станции метро "Олимпийская" в Киеве приступили к работе по обустройству тактильных полос, которые помогут людям с нарушениями зрения безопасно ориентироваться и передвигаться по станции и подземному переходу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Олимпийская" станет доступнее

В рамках плана мер по созданию безбарьерного пространства в Киеве на станции метро "Олимпийская" обустраивают тактильную навигацию для людей с нарушениями зрения. Работы проводятся в ночное время, когда на станции нет пассажиров.

Индикаторы наносят методом холодного пластика, что позволяет быстро и безопасно установить полосы без повреждения гранитного покрытия. Тактильная навигация помогает людям с нарушением зрения ориентироваться и безопасно передвигаться по станции и подземному переходу.

Перед началом работ полосы тестировали вместе с общественными объединениями людей с инвалидностью. Люди с нарушениями зрения испытали несколько вариантов индикаторов и поделились своими отзывами, учтенными при финальном утверждении схемы.

Проект реализуется в сотрудничестве с Национальной ассамблеей людей с инвалидностью Украины, ОО "Тринити Хаб", благотворительным фондом "Фонд 03:00" и уполномоченным Киевсовета по правам лиц с инвалидностью.

Напомним, пилотные города флагманского проекта "Движение без барьеров" представили графики реализации безбарьерных маршрутов первой очереди. В маршруты включено более 500 объектов в 14 общинах. Общая стоимость реализации маршрутов превышает 2 миллиарда гривен.