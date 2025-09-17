Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию

КГГА
Киевская станция метро "Олимпийская" станет доступнее / КГГА

На станции метро "Олимпийская" в Киеве приступили к работе по обустройству тактильных полос, которые помогут людям с нарушениями зрения безопасно ориентироваться и передвигаться по станции и подземному переходу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Олимпийская" станет доступнее

В рамках плана мер по созданию безбарьерного пространства в Киеве на станции метро "Олимпийская" обустраивают тактильную навигацию для людей с нарушениями зрения. Работы проводятся в ночное время, когда на станции нет пассажиров.

Индикаторы наносят методом холодного пластика, что позволяет быстро и безопасно установить полосы без повреждения гранитного покрытия. Тактильная навигация помогает людям с нарушением зрения ориентироваться и безопасно передвигаться по станции и подземному переходу.

Перед началом работ полосы тестировали вместе с общественными объединениями людей с инвалидностью. Люди с нарушениями зрения испытали несколько вариантов индикаторов и поделились своими отзывами, учтенными при финальном утверждении схемы.

Проект реализуется в сотрудничестве с Национальной ассамблеей людей с инвалидностью Украины, ОО "Тринити Хаб", благотворительным фондом "Фонд 03:00" и уполномоченным Киевсовета по правам лиц с инвалидностью.

Фото 2 — Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию
Фото 3 — Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию
Фото 4 — Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию
Фото 5 — Безбарьерность в метро Киева: на "Олимпийской" устанавливают тактильную навигацию

Напомним, пилотные города флагманского проекта "Движение без барьеров" представили графики реализации безбарьерных маршрутов первой очереди. В маршруты включено более 500 объектов в 14 общинах. Общая стоимость реализации маршрутов превышает 2 миллиарда гривен.

Автор:
Ольга Опенько