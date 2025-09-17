Безбар’єрність у метро Києва: на "Олімпійській" встановлюють тактильну навігацію

На станції метро "Олімпійська" у Києві розпочали роботи з облаштування тактильних смуг, що допоможуть людям із порушеннями зору безпечно орієнтуватися та пересуватися по станції та підземному переході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Олімпійська" стане доступнішою

У рамках плану заходів із створення безбар’єрного простору в Києві на станції метро "Олімпійська" облаштовують тактильну навігацію для людей із порушеннями зору. Роботи проводять у нічний час, коли на станції немає пасажирів.

Індикатори наносять методом холодного пластику, що дозволяє швидко і безпечно встановити смуги без пошкодження гранітного покриття. Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися по станції та підземному переході.

Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об’єднаннями людей з інвалідністю. Люди з порушеннями зору випробували кілька варіантів індикаторів і поділилися своїми відгуками, які врахували при фінальному затвердженні схеми.

Проєкт реалізується у співпраці з Національною асамблеєю людей з інвалідністю України, ГО "Трініті Хаб", благодійним фондом "Фундація 03:00" та уповноваженою Київради з прав осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, пілотні міста флагманського проєкту "Рух без бар’єрів" представили графіки реалізації безбар’єрних маршрутів першої черги. До маршрутів включено понад 500 об’єктів у 14 громадах. Загальна вартість реалізації маршрутів перевищує 2 мільярди гривень.