Громади представили графіки реалізації безбар’єрних маршрутів загальною вартістю у 2 млрд грн

Пілотні міста флагманського проєкту "Рух без бар’єрів" представили графіки реалізації безбар’єрних маршрутів першої черги. До маршрутів включено понад 500 об’єктів у 14 громадах. Загальна вартість реалізації маршрутів перевищує 2 мільярди гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій

Кожна громада склала детальний перелік об’єктів, які потребують оновлення або адаптації до кінця 2025 року, із зазначенням вартості робіт.

Це не лише елементи вулично-дорожньої інфраструктури, а й адміністративні будівлі, заклади освіти та охорони здоров'я, культурні установи, зупинки транспорту, спортивні споруди, багатоквартирні будинки та інші локації, що мають бути об’єднані в єдиний доступний простір.

Фінансування здійснюється за принципом 40-30-30: 40% — з державного бюджету, 30% — з місцевого, ще 30% — з обласного бюджету. Вже підписано низку меморандумів про співпрацю між громадами та бізнесом, який висловив готовність впроваджувати необхідні зміни на своїх об’єктах. Найбільшу кількість об'єктів, понад 60, на маршрутах представили Львів, Рівне, Буча та Дніпро.

Кількість маршрутів та їх вартість у містах-пілотах:

Рівне — 68 об’єктів. Найбільше — вулично-дорожня інфраструктура, а також 7 медзакладів. Вартість — 176,5 млн грн;

— 68 об’єктів. Найбільше — вулично-дорожня інфраструктура, а також 7 медзакладів. Вартість — 176,5 млн грн; Львів — 67 об’єктів. Серед них: 25 ділянок доріг, 15 медзакладів, 11 закладів освіти. Вартість — 624,5 млн грн;

— 67 об’єктів. Серед них: 25 ділянок доріг, 15 медзакладів, 11 закладів освіти. Вартість — 624,5 млн грн; Дніпро — 60 об’єктів. Найбільше — закладів культури, дозвілля та торгівлі (21), 13 медичних закладів. Вартість — 184,7 млн грн;

— 60 об’єктів. Найбільше — закладів культури, дозвілля та торгівлі (21), 13 медичних закладів. Вартість — 184,7 млн грн; Буча — 61 об’єкт. Вартість — 114 млн грн;

— 61 об’єкт. Вартість — 114 млн грн; Тернопіль — 44 об’єкти. З них: 17 багатоквартирних будинків та 5 медичних установ. Вартість — 125,3 млн грн;

— 44 об’єкти. З них: 17 багатоквартирних будинків та 5 медичних установ. Вартість — 125,3 млн грн; Київ — 34 об’єкти. Вартість — 116 млн грн;

— 34 об’єкти. Вартість — 116 млн грн; Вінниця — 33 об’єкти. Серед них: 9 будинків, 8 ділянок вуличної мережі та 9 зупинок. Вартість — 202,7 млн грн;

— 33 об’єкти. Серед них: 9 будинків, 8 ділянок вуличної мережі та 9 зупинок. Вартість — 202,7 млн грн; Полтава — 33 об’єкти. Серед них: 11 вулично-дорожніх об’єктів, 4 заклади освіти. Вартість — 100 млн грн;

— 33 об’єкти. Серед них: 11 вулично-дорожніх об’єктів, 4 заклади освіти. Вартість — 100 млн грн; Опішня — 28 об’єктів. Вартість — 135,4 млн грн;

— 28 об’єктів. Вартість — 135,4 млн грн; Одеса — 25 об’єктів. Вартість— 269 млн грн;

— 25 об’єктів. Вартість— 269 млн грн; Славутич — 22 об’єкти. Серед них: 6 багатоквартирних будинків, 4 культурні заклади. Вартість — 130,9 млн грн;

— 22 об’єкти. Серед них: 6 багатоквартирних будинків, 4 культурні заклади. Вартість — 130,9 млн грн; Чернівці — 19 об’єктів. Включено 2 медзаклади, 2 заклади освіти, 2 — культури. Вартість — 156,3 млн грн;

— 19 об’єктів. Включено 2 медзаклади, 2 заклади освіти, 2 — культури. Вартість — 156,3 млн грн; Кропивницький — 11 об’єктів. Переважає інфраструктура вуличної мережі. Вартість — 70,5 млн грн;

— 11 об’єктів. Переважає інфраструктура вуличної мережі. Вартість — 70,5 млн грн; Житомир — 11 об’єктів. Вартість — 61,4 млн грн.

Нвгадаємо, пілотний проєкт Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), спрямований на створення соціального муніципального житла, може охопити до 50 громад.