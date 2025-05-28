Общества представили графики реализации безбарьерных маршрутов общей стоимостью 2 млрд грн

Пилотные города флагманского проекта "Движение без барьеров" представили графики реализации безбарьерных маршрутов первой очереди. В маршруты включено более 500 объектов в 14 общинах. Общая стоимость реализации маршрутов превышает 2 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий.

Каждое общество составило детальный перечень объектов, требующих обновления или адаптации к концу 2025 года, с указанием стоимости работ.

Это не только элементы улично-дорожной инфраструктуры, но и административные здания, учреждения образования и здравоохранения, культурные учреждения, остановки транспорта, спортивные сооружения, многоквартирные дома и другие локации, объединенные в единое доступное пространство.

Финансирование осуществляется по принципу 40-30-30: 40% – из государственного бюджета, 30% – из местного, еще 30% – из областного бюджета. Подписан ряд меморандумов о сотрудничестве между общинами и бизнесом, который выразил готовность внедрять необходимые изменения на своих объектах. Наибольшее количество объектов более 60 на маршрутах представили Львов, Ровно, Буча и Днепр.

Количество маршрутов и их стоимость в городах-пилотах:

Ровно – 68 объектов. Больше всего — улично-дорожная инфраструктура, а также 7 медучреждений. Стоимость — 176,5 млн грн;

– 68 объектов. Больше всего — улично-дорожная инфраструктура, а также 7 медучреждений. Стоимость — 176,5 млн грн; Львов – 67 объектов. Среди них: 25 участков дорог, 15 медучреждений, 11 учебных заведений. Стоимость — 624,5 млн грн;

– 67 объектов. Среди них: 25 участков дорог, 15 медучреждений, 11 учебных заведений. Стоимость — 624,5 млн грн; Днепр — 60 объектов. Больше всего — заведений культуры, досуга и торговли (21), 13 медицинских заведений. Стоимость — 184,7 млн грн;

— 60 объектов. Больше всего — заведений культуры, досуга и торговли (21), 13 медицинских заведений. Стоимость — 184,7 млн грн; Буча — 61 объект. Стоимость — 114 млн грн;

— 61 объект. Стоимость — 114 млн грн; Тернополь – 44 объекта. Из них: 17 многоквартирных домов и 5 медицинских учреждений. Стоимость – 125,3 млн грн;

– 44 объекта. Из них: 17 многоквартирных домов и 5 медицинских учреждений. Стоимость – 125,3 млн грн; Киев — 34 объекта. Стоимость — 116 млн грн;

— 34 объекта. Стоимость — 116 млн грн; Винница – 33 объекта. Среди них: 9 домов, 8 участков уличной сети и 9 остановок.

– 33 объекта. Среди них: 9 домов, 8 участков уличной сети и 9 остановок. Полтава — 33 объекта. Среди них: 11 улично-дорожных объектов, 4 учебных заведения. Стоимость — 100 млн грн;

— 33 объекта. Среди них: 11 улично-дорожных объектов, 4 учебных заведения. Стоимость — 100 млн грн; Последняя – 28 объектов. Стоимость — 135,4 млн грн;

– 28 объектов. Стоимость — 135,4 млн грн; Одесса – 25 объектов. Стоимость — 269 млн грн;

– 25 объектов. Стоимость — 269 млн грн; Славутич — 22 объекта. Среди них: 6 многоквартирных домов, 4 культурных заведения.

— 22 объекта. Среди них: 6 многоквартирных домов, 4 культурных заведения. Черновцы – 19 объектов. Включены 2 медучреждения, 2 учебных заведения, 2 — культуры. Стоимость — 156,3 млн грн;

– 19 объектов. Включены 2 медучреждения, 2 учебных заведения, 2 — культуры. Стоимость — 156,3 млн грн; Кропивницкий — 11 объектов. Преобладает инфраструктура уличной сети. Стоимость — 70,5 млн грн;

— 11 объектов. Преобладает инфраструктура уличной сети. Стоимость — 70,5 млн грн; Житомир — 11 объектов. Стоимость — 61,4 млн грн.

Напомним, пилотный проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), направленный на создание социального муниципального жилья, может охватить до 50 общин.