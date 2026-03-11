Запланована подія 2

Безналичные соцвыплаты и анализ баз данных: Минсоцполитики и Mastercard углубляют сотрудничество

встреча
Минсоцполитики и Mastercard договорились углубить сотрудничество / Минсоцполитики

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин встретился с исполнительной вице-президенткой Mastercard по работе с государственным сектором Эйлиш Кэмпбелл. Главной темой переговоров стало внедрение безналичных платежных инструментов для всех видов социальной помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство министерства рассматривает переход на цифровые выплаты как способ повышения прозрачности и скорости поддержки гражданам.

"Мы хотим обеспечить возможность осуществлять все социальные выплаты в безналичной форме. Это позволит быстро и прозрачно направлять помощь людям, в частности, в кризисных ситуациях. Именно поэтому для нас важен диалог с Mastercard и экспертиза компании по развитию таких решений", – отметил Улютин.

В ходе встречи также обсудили использование аналитики обширных данных (Big Data). Анализ массивов информации поможет Министерству лучше оценивать реальные потребности получателей помощи и принимать обоснованные решения при формировании социальной политики.

Эйлиш Кэмпбелл подчеркнула, что цифровизация выплат является комплексным процессом. Он нуждается в одновременной модернизации платежной инфраструктуры, развитии государственных сервисов и банковского сектора. По ее словам, подобные меры повышают прозрачность системы, что является важным сигналом для международных партнеров и доноров.

По результатам переговоров стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в области цифровой трансформации социальной сферы.

Напомним, в марте у странского оператора мобильной связи "Киевстар" совместно с глобальной компанией Mastercard успешно протестировали работу 4G POS-терминалов из-за спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук