Безналичные соцвыплаты и анализ баз данных: Минсоцполитики и Mastercard углубляют сотрудничество

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин встретился с исполнительной вице-президенткой Mastercard по работе с государственным сектором Эйлиш Кэмпбелл. Главной темой переговоров стало внедрение безналичных платежных инструментов для всех видов социальной помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство министерства рассматривает переход на цифровые выплаты как способ повышения прозрачности и скорости поддержки гражданам.

"Мы хотим обеспечить возможность осуществлять все социальные выплаты в безналичной форме. Это позволит быстро и прозрачно направлять помощь людям, в частности, в кризисных ситуациях. Именно поэтому для нас важен диалог с Mastercard и экспертиза компании по развитию таких решений", – отметил Улютин.

В ходе встречи также обсудили использование аналитики обширных данных (Big Data). Анализ массивов информации поможет Министерству лучше оценивать реальные потребности получателей помощи и принимать обоснованные решения при формировании социальной политики.

Эйлиш Кэмпбелл подчеркнула, что цифровизация выплат является комплексным процессом. Он нуждается в одновременной модернизации платежной инфраструктуры, развитии государственных сервисов и банковского сектора. По ее словам, подобные меры повышают прозрачность системы, что является важным сигналом для международных партнеров и доноров.

По результатам переговоров стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в области цифровой трансформации социальной сферы.

