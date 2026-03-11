Безготівкові соцвиплати та аналіз баз даних: Мінсоцполітики та Mastercard поглиблюють співпрацю

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін зустрівся з виконавчою віцепрезиденткою Mastercard по роботі з державним сектором Ейліш Кемпбелл. Головною темою переговорів стало впровадження безготівкових платіжних інструментів для всіх видів соціальної допомоги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Керівництво міністерства розглядає перехід на цифрові виплати як спосіб підвищення прозорості та швидкості надання підтримки громадянам.

"Ми хочемо забезпечити можливість здійснювати всі соціальні виплати у безготівковій формі. Це дозволить швидко і прозоро спрямовувати допомогу людям, зокрема у кризових ситуаціях. Саме тому для нас важливий діалог із Mastercard та експертиза компанії у розвитку таких рішень", – зазначив Улютін.

Під час зустрічі також обговорили використання аналітики великих даних (Big Data). Аналіз масивів інформації допоможе міністерству краще оцінювати реальні потреби отримувачів допомоги та приймати обґрунтовані рішення при формуванні соціальної політики.

Ейліш Кемпбелл підкреслила, що цифровізація виплат є комплексним процесом. Він потребує одночасної модернізації платіжної інфраструктури, розвитку державних сервісів та банківського сектору. За її словами, такі заходи підвищують прозорість системи, що є важливим сигналом для міжнародних партнерів і донорів.

За результатами перемовин сторони домовилися про подальше поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації соціальної сфери.

Нагадаємо, у березні український оператор мобільного зв’язку "Київстар" спільно з глобальною компанією Mastercard успішно протестували роботу 4G POS-терміналів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell в Україні.