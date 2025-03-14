Безопасность электроснабжения: в прошлом году было расчищено более 38 тыс. км трасс линий электропередачи

Госэнергонадзор осуществляет мониторинг безопасности электроснабжения и оценивает качество работ по расчистке трасс воздушных линий (ВЛ) электропередачи. В 2024 году было расчищено 38,5 тыс. км линий всех классов напряжения.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Результаты работы в 2024 году

В течение года специалисты Госэнергонадзора осуществили выборочный мониторинг безопасности электроснабжения и оценили качество работ по расчистке трасс ВЛ всех классов напряжения почти на 5 тыс. км.

По результатам проверок было зафиксировано более 6,8 тысяч. замечаний по соблюдению норм и правил в области электроэнергетики.

Кроме того, дополнительно расчищено 7,8 тыс. км воздушных линий, из них:

272 км – по требованию Госэнергонадзора по результатам рассмотрения обращений потребителей;

свыше 1 тыс. км – для устранения аварийных очагов, возникших из-за неблагоприятных погодных условий;

6,4 тыс. км – по результатам внеплановых осмотров ВЛ и после срабатывания защитной автоматики.

О расчистке трасс ВЛ

Работы по расчистке трасс ВЛ проводятся ежегодно согласно плану-графику, согласованному Госэнергонаблюдением и утвержденному Минэнерго.

Надлежащее содержание трасс ВЛ снижает затраты на обслуживание и ремонт, а также ускоряет восстановление линий электропередачи при технологических нарушениях.

Эти работы являются важной превентивной мерой для обеспечения стабильной работы электросетей и предотвращения аварийных ситуаций.

Напомним, в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.